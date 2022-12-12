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Евсеев Григорий Андрианов

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.11.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1843

Отец: Евсеев Андриан

Мать: Евсеева Анна Понкратова

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.01.1863

Жена: Евсеева Евдокия Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1864

Сын: Евсеев Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.03.1866

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1867

Сын: Евсеев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 08.02.1874

Дочь: Агафия Григорьевна

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
21.02.1878

Сын: Евсеев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1879

Сын: Евсеев/кислов? Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1884

Сын: Евсеев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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