Евсеев Григорий Андрианов
Место рождения
Дата рождения13.11.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1843
Отец: Евсеев Андриан
Мать: Евсеева Анна Понкратова
Бракосочетание
30.01.1863
Жена: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.07.1864
Сын: Евсеев Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1866
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
01.09.1867
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 08.02.1874
Дочь: Агафия Григорьевна
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1878
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1879
Сын: Евсеев/кислов? Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1884
Мать ребёнка: Евсеева Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно