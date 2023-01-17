Евсеев Трофим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.07.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1864
Рождение ребёнка
18.10.1887
Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
21.10.1889
Дочь: Филимонова Прасковья Трофимовна
Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
16.03.1892
Сын: Евсеев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Буколова Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно