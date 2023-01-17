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Евсеев Трофим Григорьевич

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Место рождения

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1864

Отец: Евсеев Григорий Андрианов

Мать: Евсеева Евдокия Ивановна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1887

Сын: Евсеев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Дочь: Филимонова Прасковья Трофимовна

Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1892

Сын: Евсеев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Буколова Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: Евсеева Прасковья Трофимовна

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евсеева Прасковья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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