Евсеева (возможно Артамонова или Юдина) Прасковья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Рождение ребёнка
18.10.1887
Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1889
Дочь: Филимонова Прасковья Трофимовна
Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
16.03.1892
Сын: Евсеев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Буколова Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно