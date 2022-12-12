Евсеева (возможно Артамонова или Юдина) Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсеева (возможно Артамонова или Юдина) Прасковья Трофимовна

Евсеева (возможно Артамонова или Юдина) Прасковья Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Возможно Артамонова Или Юдина Трофим Автономов?

Мать: Матрона? Ивановна?

Рождение ребёнка
18.10.1887

Сын: Евсеев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.10.1889

Дочь: Филимонова Прасковья Трофимовна

Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.03.1892

Сын: Евсеев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Буколова Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Евсеев Трофим Григорьевич

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсеев Трофим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close