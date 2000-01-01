Агафья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1834
Муж: Иван Борисович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Борисович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван Борисович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евсеева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Борисович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Захар Иванович
Отец ребёнка: Иван Борисович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Борисович
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
Неизвестно