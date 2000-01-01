Агафья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1834

Муж: Иван Борисович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Борисович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван Борисович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евсеева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Борисович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Захар Иванович

Отец ребёнка: Иван Борисович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Борисович

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
Неизвестно
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