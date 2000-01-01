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Иван Борисович

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Место рождения

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Борис Игнатович

Мать: не указана

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
До 1834

Жена: Агафья Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евсеева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Захар Иванович

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Агафья Федоровна

дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
Неизвестно
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