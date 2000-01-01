Иван Борисович
Место рождениядер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Борис Игнатович
Мать: не указана
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Бракосочетание
До 1834
Жена: Агафья Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евсеева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Захар Иванович
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Агафья Федоровна
дер Плавская, Крапивенский у., Тульская губ.
Смерть
Неизвестно