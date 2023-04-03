Касымов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1908

Дата смерти

16.06.1992

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Жена

1912 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1908

Отец: Касымов Яков

Мать: Ариша

Бракосочетание
1932

Жена: Мария

Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
25.08.1937

Сын: Касымов Виктор

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
25.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
16.06.1992
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