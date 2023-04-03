Касымов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1908
Дата смерти16.06.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1908
Отец: Касымов Яков
Мать: Ариша
Бракосочетание
1932
Жена: Мария
Рождение ребёнка
25.08.1937
Сын: Касымов Виктор
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
25.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
22.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
16.06.1992