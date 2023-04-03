(Остроухова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Остроухова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1912

Дата смерти

19.06.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

1935 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1932

Муж: Касымов Василий

Рождение ребёнка
14.01.1935

Дочь: Таисья

Отец ребёнка: Касымов Василий

Рождение ребёнка
25.08.1937

Сын: Касымов Виктор

Отец ребёнка: Касымов Василий

Рождение ребёнка
25.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Василий

Рождение ребёнка
22.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касымов Василий

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
19.06.1992
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