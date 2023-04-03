(Остроухова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1912
Дата смерти19.06.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1932
Муж: Касымов Василий
Рождение ребёнка
14.01.1935
Дочь: Таисья
Отец ребёнка: Касымов Василий
Рождение ребёнка
25.08.1937
Сын: Касымов Виктор
Отец ребёнка: Касымов Василий
Рождение ребёнка
25.09.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымов Василий
Рождение ребёнка
22.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касымов Василий
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
19.06.1992