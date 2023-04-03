(Касымова) Ариша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Касымова) Дарья
Отец ребёнка: Касымов Яков
Бракосочетание
Около 1894
Муж: Касымов Яков
Рождение ребёнка
22.05.1895
Дочь: (Касымова) Елена
Отец ребёнка: Касымов Яков
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Касымова) Анастасия
Отец ребёнка: Касымов Яков
Рождение ребёнка
25.08.1908
Сын: Касымов Василий
Отец ребёнка: Касымов Яков
Смерть
1912