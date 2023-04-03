(Касымова) Ариша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Касымова) Ариша

(Касымова) Ариша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Касымова) Дарья

Отец ребёнка: Касымов Яков

Бракосочетание
Около 1894

Муж: Касымов Яков

Рождение ребёнка
22.05.1895

Дочь: (Касымова) Елена

Отец ребёнка: Касымов Яков

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Касымова) Анастасия

Отец ребёнка: Касымов Яков

Рождение ребёнка
25.08.1908

Сын: Касымов Василий

Отец ребёнка: Касымов Яков

Смерть
1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.