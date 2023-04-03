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Касымов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1869

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1869

Отец: Касымов Семен

Мать: Касымова Марфа

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Ариша

Бракосочетание
Около 1894

Жена: Ариша

Рождение ребёнка
22.05.1895

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Ариша

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Ариша

Рождение ребёнка
25.08.1908

Сын: Касымов Василий

Мать ребёнка: Ариша

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Яковлевна

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
1913

Жена: Марфа

Рождение ребёнка
1914

Сын: Касымов Александр

Мать ребёнка: Марфа

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
1950
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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