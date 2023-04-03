Касымов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1869
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1869
Отец: Касымов Семен
Мать: Касымова Марфа
Бракосочетание
Около 1894
Жена: Ариша
Рождение ребёнка
25.08.1908
Сын: Касымов Василий
Мать ребёнка: Ариша
Бракосочетание
1913
Жена: Марфа
Рождение ребёнка
1914
Сын: Касымов Александр
Мать ребёнка: Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1950