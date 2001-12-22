Касымов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касымов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1937

Дата смерти

22.12.2001

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937

Отец: Касымов Василий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
08.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
08.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Карачаевск, Карачаевский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
07.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Эркен-Шахар, Ногайский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
22.12.2001
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