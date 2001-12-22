Касымов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1937
Дата смерти22.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1937
Отец: Касымов Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
08.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Эркен-Шахар, Ногайский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
22.12.2001