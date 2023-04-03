(Касымова) Таисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1935
Дата смерти17.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935
Отец: Касымов Василий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
07.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
17.12.1985