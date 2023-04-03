(Касымова) Таисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Касымова) Таисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1935

Дата смерти

17.12.1985

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935

Отец: Касымов Василий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
07.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
17.12.1985
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