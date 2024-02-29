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Жужнев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Жужнев Иван Иванович

Мать: Жужнева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1914

Сын: Жужнев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Станица Орловская, Ростовской области
Рождение ребёнка
05.04.1916

Дочь: Семерникова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
06.08.1918

Сын: Жужнев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
20.05.1922

Сын: Жужнев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
07.09.1925

Сын: Жужнев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
20.03.1928

Сын: Жужнев Семен Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
20.03.1930

Сын: Жужнев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Круглова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
15.04.1938

Сын: Жужнев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Агриппина Егоровна

Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1938
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