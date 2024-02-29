Жужнев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Жужнев Иван Иванович
Мать: Жужнева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1914
Сын: Жужнев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Станица Орловская, Ростовской области
Рождение ребёнка
05.04.1916
Дочь: Семерникова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
06.08.1918
Сын: Жужнев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
20.05.1922
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
07.09.1925
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
20.03.1928
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
20.03.1930
Сын: Жужнев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Круглова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Рождение ребёнка
15.04.1938
Сын: Жужнев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Жужнева Агриппина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1938