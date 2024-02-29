Жужнев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1938
Дата смерти20.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1938
Отец: Жужнев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Жужнев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Жужнева Любовь Александровна
Усть-Быстрянская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1963
Дочь: Борискина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Жужнева Любовь Александровна
Рождение ребёнка
06.11.1970
Сын: Жужнев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Жужнева Любовь Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.02.1982