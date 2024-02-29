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Жужнев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1938

Дата смерти

20.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1938

Отец: Жужнев Михаил Иванович

Мать: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Жужнев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Жужнева Любовь Александровна

Усть-Быстрянская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1963

Дочь: Борискина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Жужнева Любовь Александровна

Рождение ребёнка
06.11.1970

Сын: Жужнев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Жужнева Любовь Александровна

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Любовь Александровна

Место жительства
Неизвестно
Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
20.02.1982
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