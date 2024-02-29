Жужнева (Петрова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева (Петрова) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1942

Отец: Петров ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.04.1960

Сын: Жужнев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Жужнев Владимир Михайлович

Усть-Быстрянская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1963

Дочь: Борискина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Жужнев Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1970

Сын: Жужнев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Жужнев Владимир Михайлович

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Владимир Михайлович

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