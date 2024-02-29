Жужнева (Петрова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1960
Сын: Жужнев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Жужнев Владимир Михайлович
Усть-Быстрянская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1963
Дочь: Борискина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Жужнев Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1970
Сын: Жужнев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Жужнев Владимир Михайлович
Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно