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Жужнев Владимир Владимирович

Место рождения

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

06.11.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1970

Отец: Жужнев Владимир Михайлович

Мать: Жужнева Любовь Александровна

Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.11.1996

Сын: Жужнев Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Казанцева Елена

Рождение ребёнка
06.11.1998

Сын: Жужнев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Жужнева Светлана Станиславовна

Рождение ребёнка
04.11.2003

Сын: Жужнев Егор Владимирович

Мать ребёнка: Жужнева Светлана Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Светлана Станиславовна

Развод
Неизвестно

Жена: Казанцева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Елена

Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
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