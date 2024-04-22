Жужнев Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения06.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1970
Рождение ребёнка
03.11.1996
Сын: Жужнев Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Казанцева Елена
Рождение ребёнка
06.11.1998
Сын: Жужнев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Жужнева Светлана Станиславовна
Рождение ребёнка
04.11.2003
Мать ребёнка: Жужнева Светлана Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Казанцева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Елена
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно