Жужнев Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнев Алексей Михайлович

Место рождения

Rostov Oblast, Russia

Дата рождения

20.03.1930

Дата смерти

19.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930

Отец: Жужнев Михаил Иванович

Мать: Жужнева Агриппина Егоровна

Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Удодова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Жужнева Екатерина

Россия
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Понадцова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Жужнева Екатерина

Рождение ребёнка
17.07.1964

Сын: Жужнев Виктор .Алексеевич

Мать ребёнка: Жужнева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
19.05.2000
Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область
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