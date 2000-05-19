Жужнев Алексей Михайлович
Место рожденияRostov Oblast, Russia
Дата рождения20.03.1930
Дата смерти19.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1930
Отец: Жужнев Михаил Иванович
Rostov Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Удодова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Жужнева Екатерина
Россия
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Понадцова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Жужнева Екатерина
Рождение ребёнка
17.07.1964
Сын: Жужнев Виктор .Алексеевич
Мать ребёнка: Жужнева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
19.05.2000
Семикаракорск, Семикаракорский муниципальный район, Ростовская область