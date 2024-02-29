Жужнев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1918
Отец: Жужнев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жужнев Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Жужнева Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Юлия
Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно