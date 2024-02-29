Жужнев Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖужнев Дмитрий Михайлович

Жужнев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1918

Отец: Жужнев Михаил Иванович

Мать: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жужнев Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Жужнева Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Юлия

Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close