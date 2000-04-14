Жужнев Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1928
Дата смерти14.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928
Отец: Жужнев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1953
Мать ребёнка: Жужнева Александра
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Жужнев Александр Семенович
Мать ребёнка: Жужнева Александра
Рождение ребёнка
29.04.1957
Дочь: Алпатьева Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Жужнева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Александра
Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
14.04.2000