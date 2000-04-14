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Жужнев Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1928

Дата смерти

14.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1928

Отец: Жужнев Михаил Иванович

Мать: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
21.04.1953

Сын: Жужнев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Жужнева Александра

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Жужнев Александр Семенович

Мать ребёнка: Жужнева Александра

Рождение ребёнка
29.04.1957

Дочь: Алпатьева Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Жужнева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Александра

Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
14.04.2000
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