Жужнев Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1953
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1953
Отец: Жужнев Семен Михайлович
Мать: Жужнева Александра
Рождение ребёнка
10.10.1980
Мать ребёнка: Жужнева Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.09.1983
Сын: Жужнев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Жужнева Наталья Ивановна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.1986
Мать ребёнка: Жужнева Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Наталья Ивановна