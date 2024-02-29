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Жужнев Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1953

Отец: Жужнев Семен Михайлович

Мать: Жужнева Александра

Рождение ребёнка
10.10.1980

Сын: Жужнев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Жужнева Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
18.09.1983

Сын: Жужнев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Жужнева Наталья Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Жужнев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Жужнева Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Наталья Ивановна

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