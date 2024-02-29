Жужнева Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1980

Сын: Жужнев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Семенович

Рождение ребёнка
18.09.1983

Сын: Жужнев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Семенович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.1986

Сын: Жужнев Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Жужнев Сергей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Сергей Семенович

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