Жужнева Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1980
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Семенович
Рождение ребёнка
18.09.1983
Сын: Жужнев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Семенович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.1986
Отец ребёнка: Жужнев Сергей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно