Жужнева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1953

Сын: Жужнев Сергей Семенович

Отец ребёнка: Жужнев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
04.04.1954

Сын: Жужнев Александр Семенович

Отец ребёнка: Жужнев Семен Михайлович

Рождение ребёнка
29.04.1957

Дочь: Алпатьева Лидия Семеновна

Отец ребёнка: Жужнев Семен Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Семен Михайлович

Смерть
Неизвестно
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