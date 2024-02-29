Жужнева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1953
Отец ребёнка: Жужнев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1954
Сын: Жужнев Александр Семенович
Отец ребёнка: Жужнев Семен Михайлович
Рождение ребёнка
29.04.1957
Дочь: Алпатьева Лидия Семеновна
Отец ребёнка: Жужнев Семен Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно