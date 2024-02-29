Алпатьева (Жужнева) Лидия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1957
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957
Отец: Жужнев Семен Михайлович
Мать: Жужнева Александра
Рождение ребёнка
22.03.1983
Сын: Алпатьев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Алпатьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1992
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Алпатьев Василий Алексеевич
г. Шахты
Бракосочетание
Неизвестно