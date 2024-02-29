Алпатьева (Жужнева) Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алпатьева (Жужнева) Лидия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1957

Отец: Жужнев Семен Михайлович

Мать: Жужнева Александра

Рождение ребёнка
22.03.1983

Сын: Алпатьев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Алпатьев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.03.1992

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Алпатьев Василий Алексеевич

г. Шахты
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алпатьев Василий Алексеевич

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