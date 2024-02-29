Жужнев Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Отец: Жужнев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дьяченко Валентина Петровна
Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1955
Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Жужнев Александр Петрович
Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1962
Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жужнева Галина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно