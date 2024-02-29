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Жужнев Петр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Жужнев Михаил Иванович

Мать: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дьяченко Валентина Петровна

Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Жужнев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Жужнев Александр Петрович

Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Жужнев Алексей Петрович

Мать ребёнка: Жужнева Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Галина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно
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