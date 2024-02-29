Дьяченко (Жужнева) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: Жужнев Петр Михайлович
Мать: Жужнева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Горбова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Дьяченко Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Гулько Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Дьяченко Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно