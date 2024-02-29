Дьяченко (Жужнева) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяченко (Жужнева) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Жужнев Петр Михайлович

Мать: Жужнева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Горбова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Дьяченко Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Гулько Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Дьяченко Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дьяченко Сергей Николаевич

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