Жужнева (Костина) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жужнева (Костина) Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Дьяченко Валентина Петровна

Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Жужнев Михаил Петрович

Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Жужнев Александр Петрович

Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович

Рождение ребёнка
1962

Сын: Жужнев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жужнев Петр Михайлович

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