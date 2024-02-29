Жужнева (Костина) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Дьяченко Валентина Петровна
Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Жужнев Александр Петрович
Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Жужнев Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно