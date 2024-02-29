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Жужнев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1922

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922

Отец: Жужнев Михаил Иванович

Мать: Жужнева Агриппина Егоровна

Рождение ребёнка
22.06.1941

Дочь: Чужинова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Жужнева Антонина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жужнева Антонина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1979
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