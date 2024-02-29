Жужнев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1922
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1922
Отец: Жужнев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
22.06.1941
Дочь: Чужинова Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Жужнева Антонина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черни, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1979