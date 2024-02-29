Чужинова (Жужнева) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чужинова (Жужнева) Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941

Отец: Жужнев Иван Михайлович

Мать: Жужнева Антонина Сергеевна

Рождение ребёнка
04.03.1961

Дочь: Вашкевич Ирина .Александровна

Отец ребёнка: Чужинов Александр Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1966

Сын: Чужинов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Чужинов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чужинов Александр Иванович

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