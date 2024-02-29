Чужинова (Жужнева) Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1941
Отец: Жужнев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1961
Дочь: Вашкевич Ирина .Александровна
Отец ребёнка: Чужинов Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1966
Сын: Чужинов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Чужинов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно