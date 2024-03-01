Игнатий Иванов
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Иван Петров
Мать: Дарья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Дарья Игнатова
Мать ребёнка: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Осип Игнатов
Мать ребёнка: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Тимофей Игнатов
Мать ребёнка: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Игнатов
Мать ребёнка: Наталья Кузьмина
Смерть
Неизвестно