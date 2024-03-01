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Игнатий Иванов

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Иван Петров

Мать: Дарья Тимофеева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Кузьмина

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Дарья Игнатова

Мать ребёнка: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Осип Игнатов

Мать ребёнка: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Тимофей Игнатов

Мать ребёнка: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Игнатов

Мать ребёнка: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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