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Наталья Кузьмина

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.

Отец: Кузьма Михайлов

Мать: Евдокия Алексеева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: Дарья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Осип Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Тимофей Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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