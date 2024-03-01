Наталья Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754 ст.
Отец: Кузьма Михайлов
Мать: Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: Дарья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Осип Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Тимофей Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Смерть
Неизвестно