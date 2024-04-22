Иван Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Игнатов

Иван Игнатов

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.

Отец: Игнатий Иванов

Мать: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1818 ст.

Сын: Илья Иванов

Мать ребёнка: Гликерия Парамонова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1821 ст.

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Гликерия Парамонова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Гликерия Парамонова

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Парамонова

Взята в деревне Нестеровой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close