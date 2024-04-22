Иван Игнатов
Место рождения
Дата рождения1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796 ст.
Отец: Игнатий Иванов
Мать: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
16.07.1818 ст.
Сын: Илья Иванов
Мать ребёнка: Гликерия Парамонова
Рождение ребёнка
20.05.1821 ст.
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Гликерия Парамонова
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Гликерия Парамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Парамонова
Взята в деревне Нестеровой
Смерть
Неизвестно