Гликерия Парамонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Парамонова

Гликерия Парамонова

Место рождения

Карцово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карцово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.07.1818 ст.

Сын: Илья Иванов

Отец ребёнка: Иван Игнатов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1821 ст.

Дочь: Гликерия Иванова

Отец ребёнка: Иван Игнатов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Игнатов

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Игнатов

Взята в деревне Нестеровой
Смерть
До 1850 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close