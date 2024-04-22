Гликерия Парамонова
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Рождение ребёнка
16.07.1818 ст.
Сын: Илья Иванов
Отец ребёнка: Иван Игнатов
Рождение ребёнка
20.05.1821 ст.
Дочь: Гликерия Иванова
Отец ребёнка: Иван Игнатов
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Игнатов
Взята в деревне Нестеровой
Смерть
До 1850 ст.