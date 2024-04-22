Тимофей Игнатов
Место рождения
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.
Отец: Игнатий Иванов
Мать: Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Иона Тимофеев
Мать ребёнка: Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Екатерина Максимова
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1835 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Екатерина Максимова
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Екатерина Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Максимова
Смерть
Неизвестно