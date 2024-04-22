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Тимофей Игнатов

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 ст.

Отец: Игнатий Иванов

Мать: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Екатерина Максимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Иона Тимофеев

Мать ребёнка: Екатерина Максимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Екатерина Максимова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1835 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Екатерина Максимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Екатерина Максимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Максимова

Смерть
Неизвестно
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