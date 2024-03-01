Екатерина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смерти1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Николай Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Игнатов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Иона Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Игнатов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Игнатов
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1835 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Игнатов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Игнатов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Игнатов
Смерть
1850 ст.