Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Николай Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Игнатов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Иона Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Игнатов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Игнатов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1835 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Игнатов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Игнатов

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Игнатов

Смерть
1850 ст.
Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
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