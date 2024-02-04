Дарья Игнатова
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти17.08.1827 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Игнатий Иванов
Мать: Наталья Кузьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1794 ст.
Дочь: Домника Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
22.06.1798 ст.
Сын: Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
26.07.1801 ст.
Дочь: Прасковья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
01.07.1804 ст.
Сын: Евдоким Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
1808 ст.
Сын: Филипп Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
12.01.1810 ст.
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
26.04.1811 ст.
Сын: Василий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
16.11.1813 ст.
Сын: Матвей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов
Смерть
17.08.1827 ст.
От дряхлости