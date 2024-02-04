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Дарья Игнатова

Место рождения

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

17.08.1827 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Игнатий Иванов

Мать: Наталья Кузьмина

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Михайлов

Рождение ребёнка
1794 ст.

Дочь: Домника Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.06.1798 ст.

Сын: Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.07.1801 ст.

Дочь: Прасковья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.07.1804 ст.

Сын: Евдоким Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1808 ст.

Сын: Филипп Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1810 ст.

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.04.1811 ст.

Сын: Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.11.1813 ст.

Сын: Матвей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.02.1816 ст.

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Михайлов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.08.1827 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От дряхлости

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