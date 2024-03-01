Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Петров

Иван Петров

Место рождения

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1717 ст.

Дата смерти

1794 ст.

Пол

Мужской

Отец

1672 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.

Отец: Петр Федулов

Мать: не указана

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Тимофеева

Взята в селе Берсеневе, из церковнослужителей, по отпущению отца, дьячка Тимофея Иванова
Рождение ребёнка
1757 ст.

Сын: Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1794 ст.
Ершовские Выселки, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.