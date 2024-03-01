Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1717 ст.
Дата смерти1794 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717 ст.
Отец: Петр Федулов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Тимофеева
Взята в селе Берсеневе, из церковнослужителей, по отпущению отца, дьячка Тимофея Иванова
Рождение ребёнка
1757 ст.
Сын: Игнатий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Смерть
1794 ст.