Петр Федулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672 ст.
Дата смерти1757 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Церковнослужитель села Екшур (по силе предписаний к ревизии 1744 года, приписанный к помещику Мещеренову)
Рождение ребёнка
1715 ст.
Сын: Семен Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1717 ст.
Сын: Иван Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719 ст.
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1757 ст.