Петр Федулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Федулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672 ст.

Дата смерти

1757 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
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Рождение
1672 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Церковнослужитель села Екшур (по силе предписаний к ревизии 1744 года, приписанный к помещику Мещеренову)
Рождение ребёнка
1715 ст.

Сын: Семен Петров

Мать ребёнка: не указана

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1719 ст.

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: не указана

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1757 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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