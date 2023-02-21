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Ходырев Емельян Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

1790 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Ходырев Давыд Маркович

Мать: Ходырева Марина Афанасьевна

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Федянина Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Ходырева Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Ходырев Иван Емельянович

Мать ребёнка: Ходырева Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Федосия Емельяновна

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Ходырев Максим Емельянович

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Ходырев Филип Емельянович

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Ходырев Федот Емельянович

Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Акилина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Мавра Андреевна

Смерть
1790 ст.
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