Ходырев Емельян Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти1790 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Федянина Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Ходырева Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
1767 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Мавра Андреевна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Федосия Емельяновна
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Ходырев Максим Емельянович
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Ходырев Филип Емельянович
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Ходырев Федот Емельянович
Мать ребёнка: Ходырева Акилина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Мавра Андреевна
Смерть
1790 ст.