Ходырев Иван Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти1814 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Рождение ребёнка
1788 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Парамоновна
Рождение ребёнка
1798 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Парамоновна
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Катерина Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Парамоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814 ст.