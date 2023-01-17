Ходырев Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырев Иван Емельянович

Ходырев Иван Емельянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

1814 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Ходырев Емельян Давыдович

Мать: Ходырева Мавра Андреевна

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Ходырев Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Парамоновна

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Ходырев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Парамоновна

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Катерина Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Пелагея Парамоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Пелагея Парамоновна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close