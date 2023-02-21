Ходырева (Пивоваровых) Пелагея Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Пивоваровых) Пелагея Парамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Ходырев Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Ходырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ходырев Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Ходырев Иван Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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