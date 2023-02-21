Ходырева (Пивоваровых) Пелагея Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1798 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Ходырев Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно