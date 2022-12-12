Ходырев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смерти1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова
Рождение ребёнка
1824 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова
Рождение ребёнка
27.03.1827 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова
Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Наталья Евстафьевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Софья Ионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1856 ст.