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Ходырев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Ходырев Иван Емельянович

Мать: Ходырева Пелагея Парамоновна

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова

Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Ходырев Агафон Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова

Рождение ребёнка
27.03.1827 ст.

Сын: Ходырев Савва Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова

Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Ходырева Софья Ионова

Рождение ребёнка
14.06.1840 ст.

Сын: Ходырев Илья Иванович

Мать ребёнка: Ходырева Наталья Евстафьевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Софья Ионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Наталья Евстафьевна

Смерть
1856 ст.
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