Ходырева (Корякиных) Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Федянина Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович
Рождение ребёнка
1767 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно