Ходырева (Машкина) Марина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Машкина) Марина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Шульмина Степанида Давыдовна

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1737 ст.

Дочь: Головизнина Катерина Давыдовна

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Ходырев Евдоким Давыдович

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1744 ст.

Сын: Ходырев Емельян Давыдович

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1745 ст.

Сын: Ходырев Петр Давыдович

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Наталья Давыдовна

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1751 ст.

Дочь: Марья Давыдовна

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1755 ст.

Дочь: Васса Давыдовна

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Ходырев Василей Давыдович

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ходырев Трофим Давыдович

Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович

Смерть
Неизвестно
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