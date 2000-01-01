Ходырева (Машкина) Марина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Шульмина Степанида Давыдовна
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1737 ст.
Дочь: Головизнина Катерина Давыдовна
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Ходырев Евдоким Давыдович
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Ходырев Емельян Давыдович
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1745 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Наталья Давыдовна
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1751 ст.
Дочь: Марья Давыдовна
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1755 ст.
Дочь: Васса Давыдовна
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Ходырев Василей Давыдович
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Рождение ребёнка
1761 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Давыд Маркович
Смерть
Неизвестно