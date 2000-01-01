Ходырева (Кокориных) Акилина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Федосия Емельяновна
Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович
Рождение ребёнка
1785 ст.
Сын: Ходырев Максим Емельянович
Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Ходырев Филип Емельянович
Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Ходырев Федот Емельянович
Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно