Ходырева (Кокориных) Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева (Кокориных) Акилина Григорьевна

Ходырева (Кокориных) Акилина Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Федосия Емельяновна

Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович

Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Ходырев Максим Емельянович

Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Ходырев Филип Емельянович

Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Ходырев Федот Емельянович

Отец ребёнка: Ходырев Емельян Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Емельян Давыдович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close