Ходырев Максим Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785 ст.
Дата смерти1852 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Сын: Ходырев Дмитрей Максимович
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
17.06.1807 ст.
Сын: Ходырев Ермолай Максимович
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
1810 ст.
Дочь: Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
12.09.1812 ст.
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
1819 ст.
Дочь: Гликерья Максимовна
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ходырева Домна Иванова
Смерть
1852 ст.