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Ходырев Максим Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

1852 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Ходырев Емельян Давыдович

Мать: Ходырева Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Ходырев Дмитрей Максимович

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
17.06.1807 ст.

Сын: Ходырев Ермолай Максимович

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
1810 ст.

Дочь: Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
12.09.1812 ст.

Сын: Ходырев Яким Максимович

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
1819 ст.

Дочь: Гликерья Максимовна

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Ходырева Домна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Домна Иванова

Смерть
1852 ст.
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