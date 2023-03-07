Кедровский Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения13.01.1833 ст.
Дата смерти05.10.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.01.1833 ст.
Вологодского уезда, Спасо-Рабангской церкви священника Петра Кедровского сын.
Образование
1854
По окончанию полного курса Вологодской Семинарии уволен в епархиальное ведомство с аттестатом 1-го разряда.
Бракосочетание
Около 1855
Работа или профессия
18.01.1856 ст.
Рукоположен во священника к Вологодской градской Петро-Павловской церкви.
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.
Дочь: Кедровская Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кедровская София Николаевна
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Работа или профессия
С 02.02.1860 по 01.10.1861 ст.
Законоучитель Сорокинской женской школы
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кедровская Евстолия Николаевна
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Работа или профессия
12.09.1861 ст.
Указом Консистории за №6158 перемещен к Богородской тюремной церкви.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кедровский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Кедровский Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кедровский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.
Сын: Кедровский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Вологодской Богородицкой кладбищенской церкви. Протоиерей.
Смерть
05.10.1904 ст.