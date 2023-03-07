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Кедровский Николай Петрович

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Место рождения

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

13.01.1833 ст.

Дата смерти

05.10.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1833 ст.

Отец: Кедровский Петр Федорович

Мать: Кедровская Александра Александровна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодского уезда, Спасо-Рабангской церкви священника Петра Кедровского сын.
Образование
1854
Вологда, город Вологда, Вологодская область
По окончанию полного курса Вологодской Семинарии уволен в епархиальное ведомство с аттестатом 1-го разряда.
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
18.01.1856 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рукоположен во священника к Вологодской градской Петро-Павловской церкви.
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.

Дочь: Кедровская Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кедровская София Николаевна

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
С 02.02.1860 по 01.10.1861 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Законоучитель Сорокинской женской школы
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кедровская Евстолия Николаевна

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
12.09.1861 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Указом Консистории за №6158 перемещен к Богородской тюремной церкви.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кедровский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кедровский Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кедровский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.

Сын: Кедровский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кедровская Алевтина Адриановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Священник Вологодской Богородицкой кладбищенской церкви. Протоиерей.
Смерть
05.10.1904 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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