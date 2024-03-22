Кедровская (Авдуевская) Алевтина Адриановна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти09.12.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда священника Адриана Авдуевского дочь.
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.
Дочь: Кедровская Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кедровская София Николаевна
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Кедровская Евстолия Николаевна
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кедровский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Кедровский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Кедровский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.
Сын: Кедровский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович
Смерть
09.12.1899 ст.
Протоиерея Богородицкой кладбищенской церкви жена, 64 года, от порока сердца.