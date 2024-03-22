Кедровская (Авдуевская) Алевтина Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская (Авдуевская) Алевтина Адриановна

Место рождения

Барское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

09.12.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Авдуевский Адриан Максимович

Мать: Авдуевская Анна Лукинична

Барское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Николаевской Комьянской церкви Грязовецкого уезда священника Адриана Авдуевского дочь.
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.12.1856 ст.

Дочь: Кедровская Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кедровская София Николаевна

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Кедровская Евстолия Николаевна

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Кедровский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Кедровский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Кедровский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.05.1868 ст.

Сын: Кедровский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кедровский Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
09.12.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Протоиерея Богородицкой кладбищенской церкви жена, 64 года, от порока сердца.
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