Кедровская Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кедровская Елена Петровна
Отец ребёнка: Кедровский Петр Федорович
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.
Сын: Кедровский Николай Петрович
Отец ребёнка: Кедровский Петр Федорович
Вологодского уезда, Спасо-Рабангской церкви священника Петра Кедровского сын.
Рождение ребёнка
04.11.1850 ст.
Сын: Кедровский Виктор Петрович
Отец ребёнка: Кедровский Петр Федорович
Смерть
После 1874