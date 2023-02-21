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Кедровская Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1874

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кедровская Елена Петровна

Отец ребёнка: Кедровский Петр Федорович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1832

Муж: Кедровский Петр Федорович

Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.

Сын: Кедровский Николай Петрович

Отец ребёнка: Кедровский Петр Федорович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодского уезда, Спасо-Рабангской церкви священника Петра Кедровского сын.
Рождение ребёнка
04.11.1850 ст.

Сын: Кедровский Виктор Петрович

Отец ребёнка: Кедровский Петр Федорович

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1874
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