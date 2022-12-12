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Кедровский Петр Федорович

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Место рождения

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1832

Жена: Кедровская Александра Александровна

Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.

Сын: Кедровский Николай Петрович

Мать ребёнка: Кедровская Александра Александровна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодского уезда, Спасо-Рабангской церкви священника Петра Кедровского сын.
Работа или профессия
До ?.03.1870
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Священник Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
?.03.1870
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
По своему желанию уволен за штат.
Смерть
После 1874
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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