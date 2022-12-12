Кедровский Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Сын диакона Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Бракосочетание
Около 1832
Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.
Сын: Кедровский Николай Петрович
Мать ребёнка: Кедровская Александра Александровна
Вологодского уезда, Спасо-Рабангской церкви священника Петра Кедровского сын.
Работа или профессия
До ?.03.1870
Священник Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
?.03.1870
По своему желанию уволен за штат.
Смерть
После 1874