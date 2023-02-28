Кедровская Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедровская Евдокия Федоровна

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Место рождения

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Дьяческая дочь.
Рождение ребёнка
1805

Сын: Кедровский Петр Федорович

Отец ребёнка: Кедровский Федор Тимофеевич

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сын диакона Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кедровский Николай Федорович

Отец ребёнка: Кедровский Федор Тимофеевич

Георгиевское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1834
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
У сына, при Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кедровский Федор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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