Кедровская Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Дьяческая дочь.
Рождение ребёнка
1805
Сын: Кедровский Петр Федорович
Отец ребёнка: Кедровский Федор Тимофеевич
Сын диакона Георгиевской церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кедровский Николай Федорович
Отец ребёнка: Кедровский Федор Тимофеевич
Место жительства
1834
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
У сына, при Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно