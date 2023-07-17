Ицков Петр
Место рожденияАлтайский край, Михайловский р-н
Дата рождения1910
Дата смерти12.01.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Ицков (яцко) Карп
Мать: Ицкова Анастасия
Алтайский край, Михайловский р-н
Бракосочетание
1928
Жена: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
05.06.1930
Сын: Ицков Михаил
Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1932
Сын: Ицков Дмитрий
Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1935
Дочь: Корнева Мария
Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
18.01.1938
Дочь: Ермолаева Татьяна
Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)
с. Покровка Алтайский край
Смерть
12.01.1943
с. Селявное-2 Лискинского района Воронежской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила с. Селявное-2 Лискинского района Воронежской области