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Ицков Петр

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Место рождения

Алтайский край, Михайловский р-н

Дата рождения

1910

Дата смерти

12.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Ицков (яцко) Карп

Мать: Ицкова Анастасия

Алтайский край, Михайловский р-н
Бракосочетание
1928

Жена: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
05.06.1930

Сын: Ицков Михаил

Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Ицков Дмитрий

Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
28.08.1935

Дочь: Корнева Мария

Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
18.01.1938

Дочь: Ермолаева Татьяна

Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ицкова Алена (Елена)

с. Покровка Алтайский край
Смерть
12.01.1943
с. Селявное-2 Лискинского района Воронежской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Братская могила с. Селявное-2 Лискинского района Воронежской области
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